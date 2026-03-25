dalla indagine europea sulle sostanze illecite risultano in aumento cocaina e ketamina

Un’indagine europea sulle sostanze illecite rivela un aumento di cocaina e ketamina nelle analisi delle acque reflue urbane. Questi dati forniscono indicazioni sulle tendenze nel consumo di droghe nelle aree cittadine, evidenziando variazioni rispetto ai periodi precedenti. Le analisi delle acque reflue, strumenti utilizzati per monitorare il consumo di sostanze, consentono di osservare in modo diretto i comportamenti notturni e i modelli di uso di sostanze nelle comunità.

Le acque reflue delle città raccontano storie precise sulla vita notturna ed i comportamenti a rischio. Anche in Italia, dove Milano e Bolzano sono le città monitorate, la cocaina cresce e la ketamina segna uno dei trend di aumento più marcati. Sono i risultati principali della edizione 2025 del più grande monitoraggio europeo sul consumo di droghe illecite. Il progetto Wastewater Analysis and Drugs, coordinato dal gruppo scientifico SCORE (Sewage Analysis Core Group Europe), in collaborazione con l’Agenzia Europea per le Droghe (EUDA, European Union Drugs Agency), analizza ogni anno i liquami fognari di decine di metropoli, alla ricerca delle tracce biochimiche lasciate dal metabolismo delle sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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