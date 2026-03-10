Una ricerca di DeepL rivela che, nonostante l'aumento degli investimenti in intelligenza artificiale, le aziende continuano a incontrare ostacoli nei processi di traduzione manuale. Il rapporto del 2026 sull'AI linguistica, pubblicato in Germania, evidenzia come queste difficoltà persistano, influenzando le attività di molte imprese. Lo studio si basa su dati raccolti da diverse fonti e analizza le sfide attuali nel settore.

- COLONIA, Germania, 10 marzo 2026 PRNewswire -- Il Report 2026 sull'AI linguistica "Borderless Business: Transforming Translation in the Age of AI" realizzato da DeepL, leader globale nella ricerca e nello sviluppo di prodotti di intelligenza artificiale, rivela che, sebbene le imprese stiano investendo sempre di più nell'intelligenza artificiale, molte di queste non hanno ancora integrato l'automazione nei sistemi core e continuano a fare affidamento su processi manuali per gestire operazioni strategiche. Basato su un sondaggio condotto tra business leader negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Giappone, il report analizza come le imprese gestiscono oggi i flussi di lavoro multilingue e individua la traduzione come uno degli ambiti più trascurati, ma fondamentali per le attività quotidiane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I processi di traduzione manuale continuano a frenare le imprese nonostante l'aumento della spesa in AI, cosa è emerso da una ricerca di DeepL

