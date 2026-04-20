L’Unione europea sta considerando di ampliare il raggio d’azione della missione navale Eunavfor Aspides, attualmente operativa in alcune aree, includendo anche la zona dello Stretto di Hormuz. Questa decisione arriva dopo le discussioni tra i rappresentanti europei e le autorità militari, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nel tratto di mare strategico. Il ministro della difesa ha commentato recentemente questa possibile estensione, senza fornire dettagli sulle tempistiche.

L’Unione europea sta valutando la possibilità di estendere il mandato della missione navale europea Eunavfor Aspides fino allo Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista rilasciata al quotidiano panarabo Asharq Al-Awsat. Aspides è la missione dell’Unione europea avviata nel 2024 nel Mar Rosso per proteggere le navi commerciali dagli attacchi degli Houthi yemeniti. Finora il suo raggio d’azione si è concentrato sul corridoio che collega il Golfo di Aden al Mar Rosso. Ora, secondo Crosetto, si discute a Bruxelles se allargare quell’ombrello anche al Golfo Persico e allo stretto che lo separa dal Mare Arabico.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Ue valuta l’estensione di Aspides nello Stretto di Hormuz. Cosa ha detto Crosetto

Notizie correlate

Stretto di Hormuz sotto assedio ma la coalizione non si vede l'Ue decide se ampliare AspidesQuasi più delle bombe, delle strategie militari, degli attacchi e delle speranze di libertà di un popolo oppresso da decenni.

Leggi anche: Iran, Crosetto: “Serve missione Onu per garantire sicurezza nello Stretto di Hormuz”

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Tagli al consumo di carburante: shock energetico nell'UE; Hormuz: sì di Roma alla missione anche senza l’Onu, ma servirà l’ok del Parlamento; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; L’Iran: passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz consentito durante la tregua.

L’Ue valuta l’estensione di Aspides nello Stretto di Hormuz. Cosa ha detto CrosettoL’Unione europea sta valutando la possibilità di estendere il mandato della missione navale europea Eunavfor Aspides fino allo Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido ... formiche.net

Guerra Iran, Wsj: L'Europa lavora a un piano per lo Stretto di Hormuz senza gli UsaLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, Wsj: 'L'Europa lavora a un piano per lo Stretto di Hormuz senza gli Usa' ... tg24.sky.it

Come funzionano le navi cacciamine italiane per la bonifica dello Stretto di Hormuz. Di Maurizio Stefanini - facebook.com facebook

La dinamica attorno allo Stretto di Hormuz: ecco come l’Iran tiene in ostaggio il mondo x.com