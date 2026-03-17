Iran Crosetto | Serve missione Onu per garantire sicurezza nello Stretto di Hormuz

Il ministro della difesa italiano ha dichiarato che i Paesi coinvolti non si oppongono alla messa in sicurezza dello Stretto di Hormuz, ma hanno rifiutato una specifica proposta. La questione riguarda la richiesta di una missione dell’Onu per garantire la sicurezza in quella zona strategica. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di confronti tra i vari paesi interessati.

(Adnkronos) – "I Paesi non hanno detto no a mettere in sicurezza Hormuz. Hanno detto no a una missione che poteva sembrare quasi un ingresso in guerra in quel canale, mentre invece ciò che auspicano tutti i Paesi è una missione multilaterale internazionale che in qualche modo possa garantire la sicurezza a Hormuz". Così il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Iran, Crosetto: “Niente navi da guerra nello Stretto, serve linea europea condivisa”(Adnkronos) – Guido Crosetto avverte l'Italia sui rischi della guerra tra Iran e Stati Uniti-Israele. Iran, Crosetto: «Niente navi da guerra nello Stretto. Serve una linea europea condivisa»«La situazione? Di giorno è abbastanza tranquilla, è di notte che arrivano i problemi. Aggiornamenti e notizie su Iran Crosetto Serve missione Onu per... Temi più discussi: Iran, Crosetto: Niente navi da guerra nello Stretto. Serve una linea europea condivisa; Trump chiede aiuto per Hormuz, l'Europa si sfila. Israele invade il Libano, un milione di profughi; Italia e Francia trattano: l’immunità nello Stretto di Hormuz tra smentite e dialogo; Militari dislocati. L'Italia si sposta da Erbil, spinge per la de-escalation a Hormuz (di G. Ucciero). Utilizzo dati e privacyOspite a Tg4 - Diario del giorno il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato degli ultimi sviluppi della guerra in Iran. Sulle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ... tgcom24.mediaset.it Iran, Crosetto: Niente navi da guerra nello Stretto, serve linea europea condivisaGuido Crosetto avverte l'Italia sui rischi della guerra tra Iran e Stati Uniti-Israele. Bisogna continuare a cercare una soluzione diplomatica con l’Iran. Prima dello scoppio del conflitto, tutti era ... adnkronos.com Guerra in Iran: il blocco dello Stretto di Hormuz rischia di inasprire la crisi dei chip x.com Sky tg24. . I Paesi Ue non invieranno navi nello stretto di Hormuz, almeno per il momento. Nemmeno la Francia. Trump minaccia ritorsioni sulla Nato. Nello Sky Cube con Stefania Pinna c’è Renato Coen, corrispondente di Sky TG24 da Bruxelles - facebook.com facebook