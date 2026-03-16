Nel tratto di mare tra Iran e Oman, il stretto di Hormuz, le navi militari di diverse nazioni sono presenti in forze, creando un senso di tensione crescente. La coalizione internazionale, composta da più paesi, non si mostra ancora visibile in modo ufficiale, mentre l’Unione Europea sta valutando se ampliare le misure di sorveglianza e controllo, chiamate Aspides. La regione resta al centro di una complessa dinamica di sicurezza.

Quasi più delle bombe, delle strategie militari, degli attacchi e delle speranze di libertà di un popolo oppresso da decenni. Quasi tutte le attenzione, perlomeno per chi non è coinvolto direttamente nel conflitto, si concentrano sullo stretto di Hormuz, passaggio chiave per l'economia mondiale. Dimostrazione di come questo conflitto sia davvero globale. Aperto e percorribile, in teoria, chiuso e impraticabile nei fatti. Trump spinge perché possa tornare alla normalità e cerca alleati ma le adesioni latitano e il consiglio europeo in programma oggi affronterà il tema con l'intenzione di rafforzare la missione Aspides, Ma potrebbe non bastare. Da Hormuz passa, in condizioni di normalità, il 20% del fabbisogno mondiale di petrolio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stretto di Hormuz sotto assedio ma la coalizione non si vede l'Ue decide se ampliare Aspides

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