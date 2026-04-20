L’Ue resta divisa Bulgaria vince Radev Euroscettico e filorusso

L’Unione Europea si trova ancora divisa in diverse posizioni, con la Bulgaria che ha eletto un presidente noto per le sue posizioni euroscettiche e filorusse. Dopo l’uscita di scena del leader ungherese, si apre uno scenario in cui le differenze di vedute sui temi legati alla guerra in Ucraina potrebbero continuare a creare tensioni tra gli Stati membri. La situazione resta complessa e in evoluzione.

Uscito di scena l’ungherese Orban, l’ Unione Europea potrebbe trovare una nuova spina nel fianco, almeno per quanto riguarda temi legati alla guerra in Ucraina. L’ex presidente bulgaro Rumen Radev vola infatti verso la vittoria delle elezioni parlamentari con il suo partito Bulgaria progressista che, con lo spoglio al 65%, è accreditato di un 45,9% che gli attribuisce la maggioranza assoluta dei 240 seggi del Parlamento monocamerale bulgaro. Un enorme scarto dal movimento Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria (Gerb), il partico conservatore dell’ex premier Boyko Borissov, dato al 13,1. Radev – dato ampiamente in vantaggio già nei sondaggi – ha condotto una campagna mettendo al centro la lotta alla corruzione e la stabilità dell’esecutivo.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Ue resta divisa. Bulgaria, vince Radev. Euroscettico e filorusso Notizie correlate Bulgaria, il rischio Radev: l’ascesa del filorusso scuote l’UELa Bulgaria si prepara a un voto decisivo che potrebbe cambiare i rapporti di forza nell’Unione Europea, con il presidente uscente Radev in netto... Elezioni in Bulgaria, l'euroscettico Rumen Radev verso la vittoriaL’ex presidente divenuto tribuno contro la corruzione, considerato filo-russo e da qualcuno anche euroscettico, Rumen Radev, va come previsto verso... Panoramica sull’argomento Si parla di: L’Ue resta divisa. Bulgaria, vince Radev. Euroscettico e filorusso; Bulgaria al voto oggi, Ue teme ascesa del controverso ex presidente Radev. L’Ue resta divisa. Bulgaria, vince Radev. Euroscettico e filorussoUscito di scena l’ungherese Orban, l’Unione Europea potrebbe trovare una nuova spina nel fianco, almeno per quanto riguarda temi legati alla guerra in Ucraina. L’ex presidente bulgaro Rumen Radev vola ... quotidiano.net