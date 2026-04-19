Bulgaria il rischio Radev | l’ascesa del filorusso scuote l’UE

In Bulgaria si avvicina un voto importante che potrebbe influenzare le dinamiche politiche del paese e, di riflesso, dell’Unione Europea. Il presidente uscente si trova in testa nei sondaggi, sostenuto dal suo movimento che si concentra sulla lotta alla corruzione. La campagna elettorale ha portato all’attenzione delle questioni legate alla stabilità politica e ai rapporti con la Russia, suscitando attenzione anche a livello europeo.

La Bulgaria si prepara a un voto decisivo che potrebbe cambiare i rapporti di forza nell’Unione Europea, con il presidente uscente Radev in netto vantaggio nei sondaggi grazie al sostegno del suo movimento focalizzato sulla lotta alla corruzione. Il bulgaro appare estremamente instabile, avendo già affrontato otto consultazioni elettorali in soli cinque anni, e la possibile vittoria del leader euroscettico pone interrogativi sulla tenuta delle alleanze continentali. L’instabilità politica come ostacolo alla governance. Il contesto elettorale bulgaro riflette una profonda crisi istituzionale che ha portato il Paese a tornare alle urne per l’ottava volta in un arco temporale di cinque anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bulgaria, il rischio Radev: l’ascesa del filorusso scuote l’UE Notizie correlate Bulgaria al voto oggi, Ue teme ascesa del controverso ex presidente Radev(Adnkronos) – Dopo la boccata d’aria per Bruxelles arrivata dal voto in Ungheria, che ha segnato la fine dell’era di Viktor Orbán, l’Unione europea... Bulgaria al voto: favorito Radev, il filo-PutinElezioni I suoi oppositori, nel Paese e in Ue, agitano lo spettro di un nuovo Orbán. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bulgaria torna alle urne oggi, favorito il controverso ex presidente Radev: chi è; Bulgaria al voto: favorito Radev, il filo-Putin; Bulgaria al voto per l'ottava volta in cinque anni, Rumen Radev favorito nell'ennesima elezione anticipata. Ecco chi è; Bulgaria al voto oggi, Ue teme ascesa del controverso ex presidente Radev. Bulgaria al voto oggi, Ue teme ascesa del controverso ex presidente RadevL’ex capo dell’aeronautica ha fondato appena un mese fa il movimento 'Progressive Bulgaria' (Pb). A preoccupare Bruxelles è soprattutto la sua possibile linea internazionale Dopo la boccata d’aria per ... adnkronos.com Al via le elezioni in Bulgaria, favorito il centrosinistra dell'ex presidente RadevSono iniziate in Bulgaria le votazioni per le ottave elezioni in cinque anni, con il gruppo dell'ex presidente Rumen Radev che dovrebbe vincere grazie alla promessa di combattere la corruzione. I ... ansa.it Elezioni in #Bulgaria: oggi si vota per l'ottava volta in 5 anni. Il favorito è Rumen Radev, presidente della Repubblica (ruolo con funzioni principalmente cerimoniali) dal 2017 fino a metà gennaio, quando si è dimesso poco prima della fine del suo secondo x.com La #Bulgaria sceglie fra #Europa e #Russia. Favorito l'ex presidente #Radev. La coalizione dei partiti di sinistra amici di Mosca in testa nei sondaggi. Sofia rischia di perdere diversi miliardi di fondi comunitari. E di passare dalla parte del Cremlino - facebook.com facebook