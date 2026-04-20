Nelle recenti elezioni in Bulgaria, il candidato con posizioni filorusse ha ottenuto la vittoria, determinando un cambiamento nel panorama politico del paese. La vittoria si è concretizzata con una percentuale significativa dei voti, portando a una nuova configurazione delle forze politiche al potere. Questa situazione potrebbe influenzare i rapporti tra il governo bulgaro e le istituzioni europee, così come le relazioni con la Russia.

Vediamo chi ha vinto le elezioni in Bulgaria e come cambieranno i rapporti con Ue e Russia. “Non sempre si può vincere” cantavano Lucio Dalla e i The Rockets in un Sanremo di sessant’anni fa. E, in effetti, l’Unione europea lo sa bene. Dopo aver rimesso l’Ungheria sotto le proprie grinfie, ora arriva una sconfitta in un altro paese post-sovietico: la Bulgaria. Le elezioni presidenziali in Bulgaria sono state vinte da Bulgaria Progressista, con circa il 44,6 per cento dei consensi. Dietro ci sono la coalizione liberale PP DB, intorno al 14 o 15 per cento, e il partito conservatore GERB dell’ex primo ministro Bojko Borisov, poco sopra il 13 per cento.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - L’Ue ‘perde’ la Bulgaria: vince candidato filorusso

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