Omicidio Muttoni no alla perizia psichiatrica per De Simone

La Corte d’Assise di Bergamo ha detto no alla richiesta di una perizia psichiatrica per Carmine Francesco De Simone, uno dei due giovani accusati dell’omicidio di Luciano Muttoni. La decisione arriva dopo aver valutato le prove, lasciando invariato il quadro processuale. La vicenda si svolge nella tranquillità di Valbrembo, dove l’omicidio ha sconvolto la comunità.

Bergamo. La Corte d’Assise ha respinto la richiesta di perizia psichiatrica avanzata dalla difesa di Carmine Francesco De Simone, uno dei due giovani imputati per l’omicidio di Luciano Muttoni, 58 anni, ucciso nella sua abitazione di Valbrembo la sera del 7 marzo 2025. Dopo aver acquisito ed esaminato la documentazione prodotta dall’avvocato Luca Bosisio, i giudici hanno deciso di non accogliere l’istanza volta a valutare la capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento dei fatti. De Simone, 25 anni, volto segnato dai tatuaggi, jeans slavati e maglione bianco sotto al giubbino smanicato, è entrato in aula scortato dalla polizia penitenziaria.🔗 Leggi su Bergamonews.it

