Luciana Littizzetto | Prima serata Tv inizi a un'ora decente pensate che al mattino non c'è una m***ia da fare?

Luciana Littizzetto ha commentato l’orario di inizio della prima serata televisiva, affermando che dovrebbe partire prima delle 22. Ha sottolineato che, considerando le incombenze del mattino successivo, non si può iniziare così tardi. La comica si è rivolta direttamente al pubblico, chiedendo di riflettere sulla questione e suggerendo che l’orario attuale non sia adeguato. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sui tempi di programmazione televisiva.