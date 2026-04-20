Lucia e Raul si baciano al Grande Fratello Vip 8 ma la casa li mette sotto processo

Durante la diretta del Grande Fratello Vip 8, Lucia Ilardo e Raul Dumitras si sono scambiati un bacio tra scherzo e gioco, attirando l’attenzione degli altri concorrenti. Successivamente, alcuni coinquilini, tra cui Todaro, Mussolini e Manzini, hanno iniziato a fare domande per chiarire i dettagli di quanto accaduto. La situazione ha portato a un momento di tensione tra i partecipanti, che sono stati coinvolti in un vero e proprio interrogatorio interno.