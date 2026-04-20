Domenica scorsa, nel complesso monumentale di San Francesco a Lucca, si è tenuta una cerimonia per premiare 33 imprese storiche del commercio locale. Le aziende sono state riconosciute per aver mantenuto la propria attività nel tempo, con un evento che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle imprese e delle istituzioni. L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di celebrare la continuità e la crescita delle attività commerciali di lunga data nella città.

Trentatré figure chiave del commercio lucchese sono state celebrate domenica scorsa all’interno del complesso monumentale di San Francesco, in occasione di una cerimonia dedicata al riconoscimento della longevità imprenditoriale. L’evento, organizzato da 50&Più Associazione della provincia di Lucca, ha la consegna delle Aquile — nelle varianti d’argento, oro e diamante — a professionisti che hanno superato i traguardi dei 25, 40 e 50 anni di attività nel settore. Il valore sociale della continuità economica nel tessuto locale. La celebrazione non si è limitata alla semplice consegna di premi, ma ha evidenziato il ruolo cruciale che le attività commerciali svolgono per la tenuta dei centri abitati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca, onore ai pilastri del commercio: 33 imprese storiche premiate

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