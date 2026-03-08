Quattro attività storiche premiate a Sabaudia

A Sabaudia, quattro attività storiche sono state premiate nella Sala Consiliare del Comune con il riconoscimento di Attività Storica del Lazio. L’evento ha visto la consegna di riconoscimenti a esercizi e imprese che da anni operano nel territorio. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle attività e autorità locali, sottolineando l’importanza di preservare le tradizioni commerciali e culturali della città.

Alcune attività storiche di Sabaudia sono state premiate nella Sala Consiliare del Comune con il riconoscimento di Attività Storica del Lazio. Sono quattro le attività commerciali cittadine premiate: De Vitis Gioielleria, Ferrelli 1936, Fratelli Rossetti e Paradisi. Il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca e il consigliere delegato alle attività produttive Giovanni Pietro Fogli hanno consegnato le targhe che la Regione Lazio ha realizzato per l'occasione. Un evento che il Comune ha voluto proprio per il valore simbolico di questo riconoscimento e al quale ha aderito con entusiasmo Confcommercio Sabaudia, con l'orgoglio di chi può festeggiare 4 propri associati che hanno raggiunto un traguardo così significativo.

