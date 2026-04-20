A Lucca, circa 200 studenti di scuole primarie e medie si sono incontrati oggi all’auditorium di San Romano per partecipare all’evento chiamato FesteggiAMO la Terra. L’iniziativa ha coinvolto studenti di diverse classi e si è svolta in un contesto dedicato alla tutela del pianeta. La giornata ha visto momenti di incontro e attività educative rivolte ai più giovani, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla cura dell’ambiente.

Circa 200 studenti, provenienti da diverse classi delle scuole primarie e medie del Comune di Lucca, si sono riuniti oggi all’auditorium di San Romano per l’iniziativa denominata FesteggiAMO la Terra. L’incontro è stato organizzato in vista della 56esima Giornata Mondiale della Terra, prevista per mercoledì 22 aprile. Ricerca sul campo e competenze tecniche: il contributo dell’istituto Busdraghi. L’apertura dei lavori è stata affidata alle studentesse dell’istituto tecnico agrario Busdraghi. Accompagnate dalle proprie docenti, le giovani partecipanti hanno presentato i risultati dei loro studi focalizzati sulla biodiversità e su progetti mirati alla salvaguardia ambientale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca, 200 studenti in campo: la scuola guida la tutela del pianeta

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