Oggi, 11 aprile 2026, un centotrenta studenti hanno visitato il Circolo Velico di Fiumicino, partecipando a un evento dedicato alla Giornata del Mare e della cultura marinara. Durante la giornata, i giovani hanno avuto l'opportunità di conoscere le attività veliche e approfondire aspetti legati alla tutela delle risorse marine. L'iniziativa ha coinvolto ragazzi provenienti da diverse scuole della zona.

Oggi, 11 aprile 2026, il Circolo Velico Fiumicino ha aperto le proprie porte a un gruppo di 130 studenti per celebrare la Giornata del Mare e della cultura marinara. L’iniziativa, nata dalla volontà congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero dei Trasporti nel 2017, mira a trasmettere alle nuove generazioni il valore della tutela ambientale e lo sviluppo di una consapevolezza legata al mondo marino. Un ponte tra scuola e mare attraverso la formazione pratica. L’appuntamento odierno presso la sede del club non si è limitato a una semplice osservazione passiva, ma si è trasformato in un vero laboratorio esperienziale.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola e mare: 130 studenti scoprono la vela e la tutela marina

Al Circolo Velico Fiumicino 130 studenti per celebrare la Giornata del MareFiumicino, 11 aprile 2026 – Si celebra ufficialmente oggi, 11 aprile, la Giornata del Mare e della cultura marinara, momento celebrativo istituito...

Aule fatiscenti, programmi obsoleti, studenti fragili: cosa succede alla scuola italiana? Parla la professoressa Marina Boscaino: «La scuola è stata trasformata in un’azienda, ma la colpa non è solo degli insegnanti»È tra i protagonisti del docufilm D’Istruzione Pubblica – un viaggio d’inchiesta realizzato dai registi Federico Greco e Mirko Melchiorre, tra aule,...

Argomenti più discussi: Contratto scuola, c’è la firma: aumenti da 130 euro al mese. Cisl Romagna: Risultato importante; Sport, educazione civica e sostenibilità: al via la Settimana Verde oltre 130 iniziative per l'ambiente in tutta Italia; Dall’Adriatico al Tirreno, torna la Settimana Verde: 130 eventi per il futuro del Pianeta. in 15 regioni studenti e volontari...; Ambiente, al via la Settimana Verde AMI: 130 iniziative in tutta Italia dal 10 al 22 aprile.

Il mare a scuola, appello per legge 'Salvamare' negli istituti(di Angelo Cerulo) Oltre 7 italiani su 10 non conoscono le funzioni fondamentali degli oceani a conferma dell'urgenza di diffondere una maggiore cultura del mare nelle scuole. E' quanto sottolineato ... ansa.it

Le analisi dell'Istituto zooprofilattico del Piemonte hanno confermato la presenza di una tossina che ha provocato l'intossicazione alimentare a diversi alunni della scuola di Sant'Arsenio. - facebook.com facebook

In una scuola della provincia di Pisa una ragazzina di 12 anni è stata colpita al collo con delle forbici da una coetanea. Per fortuna non sarebbe in gravi condizioni. Ma quanto disagio, rabbia e solitudine stanno crescendo nei nostri ragazzi x.com