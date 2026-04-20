Lucania scontro sulle dighe | la verità della Commissaria su EIPLI

Nella regione della Lucania, si è acceso un contrasto tra l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale e il professor Pietro Simonetti riguardo alla gestione delle dighe e delle infrastrutture idriche. La Commissaria ha fornito chiarimenti sulla posizione dell’EIPLI, l’Ente Italiano di Promozione delle Infrastrutture, in merito alle questioni sollevate. La discussione si concentra sulle responsabilità e sulla tutela delle risorse idriche della zona.

La gestione delle infrastrutture idriche lucane è al centro di un acceso confronto istituzionale tra la Segreteria Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale e il professor Pietro Simonetti. La commissaria straordinaria Corbelli ha infatti risposto con una nota dettagliata alle osservazioni inviate da Simonetti al presidente del Consiglio Regionale, Marcello Pittella, smentendo le ricostruzioni ritenute parziali e non veritiere riguardo alla conduzione dei lavori ex EIPLI. Il fulcro della disputa riguarda la natura stessa del mandato commissariale, definito dall’articolo 1, comma 154, lettera b) della legge 1452018.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucania, scontro sulle dighe: la verità della Commissaria su EIPLI Notizie correlate Dopo i lavori di rinnovamento, riapre la filiale della Bcc Magna Grecia a Vallo della LucaniaSi è tenuta sabato la cerimonia di riapertura della Filiale di Vallo della Lucania della Bcc Magna Grecia, totalmente rinnovata nell’ambito del... Leggi anche: Sulle tracce della verità. Scatola nera e cellulare. La ’memoria’ al setaccio Panoramica sull’argomento Tragico scontro sulla Bradanica: padre e figlio muoiono in un frontale con un autobusTragico incidente questo pomeriggio sulla statale SS655 Bradanica in provincia di Potenza, nei pressi della diga del Basentello, tra Irsina e Genzano di Lucania. Una Fiat Punto Evo con a bordo padre ... lasiritide.it Scontro frontale sulla SS655 Bradanica: due morti tra Irsina e GenzanoGENZANO DI LUCANIA (PZ) - Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, sulla statale SS655 Bradanica, all’altezza della diga del Ba ... ivl24.it