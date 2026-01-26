Dopo i lavori di rinnovamento riapre la filiale della Bcc Magna Grecia a Vallo della Lucania

Sabato si è svolta a Vallo della Lucania la cerimonia di riapertura della filiale della Bcc Magna Grecia, recentemente rinnovata. L’intervento fa parte di un progetto volto a valorizzare le sedi territoriali, migliorando i servizi offerti alla clientela e rafforzando la presenza locale. La nuova sede si presenta con un layout aggiornato, in linea con le esigenze di un servizio bancario efficiente e trasparente.

Si è tenuta sabato la cerimonia di riapertura della Filiale di Vallo della Lucania della Bcc Magna Grecia, totalmente rinnovata nell’ambito del progetto di valorizzazione delle sedi territoriali. All’evento hanno preso parte numerosi Soci e Clienti, esponenti del mondo del Credito Cooperativo Campano e le Autorità Civili, Militari e Religiose del territorio. La filiale, completamente ristrutturata, rappresenta un investimento significativo della Banca verso la propria comunità, con l’obiettivo di coniugare innovazione, sicurezza e qualità del servizio, mantenendo saldo il legame con i Soci e con i Clienti.🔗 Leggi su Salernotoday.it

