Le autorità stanno analizzando i dati della scatola nera, i tabulati del telefono del conducente e le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Sono in corso verifiche sul funzionamento dei sistemi di sicurezza presenti sul veicolo. Le indagini si concentrano sulla ricostruzione degli ultimi istanti prima dell’incidente. La ricerca di prove mira a chiarire le dinamiche dell’evento.

Scatola nera. Tabulati del telefono del conducente. Telecamere. E funzionamento dei sistemi di sicurezza. Sono i fronti d’indagine che gli agenti del Radiomobile della polizia locale stanno approfondendo per chiarire la dinamica del deragliamento del Tramlink che ha provocato due morti venerdì pomeriggio in viale Vittorio Veneto a Milano. Gli investigatori coordinati dalla pm Elisa Calanducci e guidati dal comandante Gianluca Mirabelli stanno passando al setaccio i dati del dispositivo interno del 9, che registra in automatico tutti gli input che arrivano dal mezzo pubblico su velocità, decelerazioni, soste e qualsiasi altro tipo di movimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sulle tracce della verità. Scatola nera e cellulare. La ’memoria’ al setaccio

Doppio incidente mortale a Monza nel 2024, la perizia della scatola nera slitta ancora. È la quarta voltaMonza, 24 febbraio 2026 - Quarta proroga, fino a maggio, per colpa dell'analisi della “scatola nera” del suv da parte della casa madre della vettura...

Turchia, recuperata la scatola nera del jet precipitato con a bordo il capo di Stato maggiore della LibiaTragedia in Turchia, dove un jet privato che trasportava una delegazione militare libica con il capo di stato maggiore dell’esercito di Tripoli,...

Una raccolta di contenuti su Scatola.

Argomenti discussi: Sulle tracce della verità. Scatola nera e cellulare. La ’memoria’ al setaccio.

Sulle tracce della verità. Scatola nera e cellulare. La ’memoria’ al setaccioGli investigatori stanno analizzando il dispositivo elettronico interno al mezzo. Ai raggi X anche lo smartphone del conducente: in quei secondi è stato usato?. ilgiorno.it

Nella scatola nera e nei tabulati la verità sulla strage del tram deragliato a MilanoL’inchiesta punta a chiarire il black-out del conducente. Mezz’ora prima dello schianto si era fatto male a un dito del piede ... milano.repubblica.it