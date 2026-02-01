LIVE Italia-Spagna 0-4 Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | azzurri eliminati contro una dirompente nazionale iberica

Questa sera l’Italia di calcio a cinque saluta gli Europei 2026 con una sconfitta netta contro la Spagna. La Nazionale azzurra perde 0-4 ai quarti di finale, lasciando il torneo senza avanzare ulteriormente. La gara si è conclusa con i padroni di casa spagnoli che hanno dominato dal primo all’ultimo minuto, impedendo agli italiani di reagire. La delusione è grande, ma ora l’Italia dovrà rimboccarsi le maniche per le prossime competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.08 Può terminare qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, con l’Italia che perso 0-4 contro la Spagna agli Europei di calcio a cinque, uscendo di scena ai quarti di finale. Grazie mille per averci seguito, buon proseguimento di serata. 21.07 Oltre Bellobuono, che ha reso meno pesante il risultato per la Nazionale, il migliore dell’Italia è stato nettamente Merlim, l’uomo con più fantasia tra gli azzurri che più spesso ha impensierito la Spagna. 21.05 Termina qui una sfida dominata dall’inizio alla fine dalla Spagna che ha meritato il passaggio del turno in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 0-4, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: azzurri eliminati contro una dirompente nazionale iberica Approfondimenti su Italia Spagna LIVE Italia-Spagna, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro la corazzata iberica LIVE Italia-Spagna 0-3, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: quinto palo degli iberici, azzurri impotenti In diretta dagli Europei di calcio a 5, l’Italia subisce una pesante sconfitta contro la Spagna con il punteggio di 0-3. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Italia Spagna Argomenti discussi: EURO 2026, i quarti si chiudono col botto: Spagna-Italia, LIVE e DIRETTA RAIPLAY. Si parte con Portogallo-Belgio; Anteprima quarti di finale UEFA Futsal EURO: Spagna - Italia, Portogallo - Belgio; Futsal EURO 2026, è l’ora dei quarti di finale: a Lubiana c’è Italia-Spagna; LIVE Italia-Spagna, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro la corazzata iberica. LIVE Italia-Spagna 0-3, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: quinto palo degli iberici, azzurri impotentiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4:22 Fallo di Adolfo su Motta. 4:31 Italia con il portiere di movimento, Motta salva sulla linea il tiro di ... oasport.it Angelo Vaccariello. . Migranti, la Spagna ne regolarizza mezzo milione. L’Italia dovrebbe farlo #economia #spagna #italia #lavoro #giovani - facebook.com facebook Futsal, #EURO2026: verso Spagna-Italia. Carica #Samperi: "Loro fortissimi. Ma noi non vogliamo tornare a casa" x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.