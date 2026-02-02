Bronzo per Francesco Stopponi ai campionati italiani assoluti di lotta greco-romana

Francesco Stopponi ha conquistato il bronzo ai campionati italiani assoluti di lotta greco-romana. L’aretino del Gs Chimera Arezzo ha dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori nella sua disciplina, portando a casa un piazzamento importante nel torneo più importante dell’anno.

Nel torneo più importante dell’anno, la giornata del tricolore di lotta greco romana ha visto l'aretino Francesco Stopponi del Gs Chimera Arezzo riconfermarsi ancora una volta tra i migliori lottatori italiani. Circa 150 i partecipanti a rappresentare 37 società provenienti da tutta la penisola si sono dati battaglia sulle materassine del Pala Pellicone di Ostia Lido. La gara non è iniziata bene per l’atleta della Chimera che ha dovuto incassare una sconfitta netta da Bosi della Polizia Penitenziaria. Il punteggio parla chiaro (1-9) anche se troppo severo nei confronti dell’aretino, sempre all’attacco fino all’ultimo senza mai darsi per vinto, dove i due atleti non si sono certo risparmiati.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Arezzo, 1 febbraio 2026 – Stopponi si piazza al terzo posto ai Campionati Italiani Assoluti di Lotta Greco Romana.

A Ostia si sono conclusi i Campionati Italiani Assoluti 2026 di lotta, con la seconda giornata dedicata alla disciplina greco-romana.

LOTTA Campionato Italiano Assoluto 2026 GR Day2 MatA

