L’oro di Napoli Devozione Moneta e Fiducia | al Mann l’evento promosso dalla Banca d’Italia

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ospiterà il 24 aprile alle 11 un evento promosso dalla Banca d’Italia intitolato “L’oro di Napoli. Devozione, Moneta e Fiducia”. La manifestazione metterà in evidenza il rapporto tra cultura e finanza attraverso un approfondimento dedicato all’oro, alla moneta e alla fiducia. L’iniziativa si inserisce in un calendario di incontri rivolti a esplorare il legame tra aspetti storici e finanziari.

La Banca d’Italia sceglie Napoli per intrecciare cultura e finanza con l’incontro “L’oro di Napoli. Devozione, Moneta e Fiducia”, in programma il 24 aprile alle ore 11 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. L’iniziativa si inserisce un percorso più ampio dedicato all’educazione finanziaria. L’obiettivo è chiaro: mettere in relazione il valore simbolico e storico del patrimonio culturale con i temi economici e monetari, parlando a un pubblico più vasto e non specialistico. All’incontro interverranno il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi, e il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. Un percorso tra cultura e finanza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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