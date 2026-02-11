Il bonifico istantaneo ha favorito l’aumento delle truffe | in tanti al convegno promosso dalla banca

Oltre 200 persone si sono radunate al teatro di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli per il convegno ‘Occhi aperti: insieme contro le truffe digitali’. La riunione, promossa da RomagnaBanca con Cassa Centrale Banca e patrocinata dal Comune, ha puntato il dito sull’aumento delle truffe legate ai bonifici istantanei. Molti cittadini hanno ascoltato i rischi di queste frodi e le strategie per difendersi, in un evento che ha visto coinvolgimento e attenzione da parte di tutti.

Oltre 200 persone hanno partecipato al convegno ‘Occhi aperti: insieme contro le truffe digitali’, promosso da RomagnaBanca in collaborazione con Cassa Centrale Banca e patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli, che si è svolto martedì 10 febbraio al teatro di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su RomagnaBanca Concerto “Prestami 200 euro, te li ridò con un bonifico istantaneo”: arrestato per tentata estorsione Un uomo è stato arrestato ieri pomeriggio con l’accusa di tentata estorsione. 'Occhi aperti: insieme contro le truffe digitali': la banca promuove un convegno sulla sicurezza informatica In un momento in cui le truffe online aumentano di giorno in giorno, una banca ha deciso di organizzare un convegno sulla sicurezza informatica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su RomagnaBanca Concerto Argomenti discussi: Prestami 200 euro, te li ridò con un bonifico istantaneo: arrestato per tentata estorsione; Rischia di perdere quasi 30mila euro con un bonifico istantaneo: si accorge della truffa e riesce a recuperare i soldi. Indagini a San...; 'Prestami 200 euro, te li ridò con un bonifico istantaneo': arrestato per tentata estorsione; Cassino, Tentativo di truffa ai danni del sindaco Salera: Mi servono 800 euro. Bonifico istantaneo, nuove regole da oggi: la guida per non commettere errori. Cos'è il servizio di verifica del beneficiario (VoP)Per conoscere meglio cosa sono i bonifici istantanei e quali le novità in arrivo, Abi ha realizzato la guida Bonifico Istantaneo. Le novità, disponibile sul proprio sito. Una volta che l’operazione ... ilmessaggero.it Bonifici istantanei: al via dal 9 ottobre le nuove regoleScatta la seconda fase della rivoluzione europea dei pagamenti. Obbligo per tutte le banche, verifica in tempo reale beneficiario-Iban e massimali personalizzati. Vantaggi e rischi per i cittadini Ci ... panorama.it Rischia di perdere quasi 30mila euro con un bonifico istantaneo: si accorge della truffa e riesce a recuperare i soldi. Indagini a San Ginesio - facebook.com facebook Truffe in agguato Chi si ferma è salvo! Bonifico istantaneo: comodo, veloce… e serve attenzione! Ascolta i consigli della nostra esperta youtube.com/watchv=YT5PUU… Per aumentare la sicurezza c’è il servizio VoP o Verifica del Beneficiario, ch x.com

