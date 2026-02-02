Prima della Madonna del Fuoco si celebra San Biagio E ci sarà la benedizione della gola

A Forlì si festeggia San Biagio con la tradizionale benedizione della gola. Anche quest’anno, martedì, la celebrazione si svolge nella chiesa dedicata al santo nel centro storico. La gente si riunisce per partecipare alla messa e ricevere il rito di protezione, come da consuetudine. La giornata si anima con fedeli che si preparano a vivere un momento di fede e tradizione.

Per l’intera giornata, nei locali parrocchiali, resteranno aperti anche il mercatino salesiano e la pesca di beneficenza, il cui ricavato sarà destinato a sostenere le opere parrocchiali Anche a Forlì martedì si rinnova la tradizionale celebrazione della festa di San Biagio, che trova il suo fulcro nella chiesa a lui dedicata nel centro storico. Sono previste messe alle 8.30, 10, 11.15, 15.30 e 18.30. La funzione delle 10 sarà presieduta dal vescovo Livio Corazza. Al termine di ogni celebrazione vi sarà la benedizione della gola con l’ imposizione sul fedele delle candele benedette incrociate e la tradizionale benedizione della frutta, frutta che potrà essere acquistata direttamente in parrocchia.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Lunedì, i religiosi della Diocesi di Forlì-Bertinoro si riuniscono davanti alla Madonna del Fuoco in Cattedrale.

Questa mattina i religiosi della Diocesi si sono ritrovati in Cattedrale per la tradizionale preghiera davanti alla Madonna del Fuoco.

