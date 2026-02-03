Anche Salerno celebra San Biagio protettore della gola sulle tavole di Lanzara la famosa polpetta

Oggi a Salerno i fedeli si sono riuniti in chiesa per la festa di San Biagio, protettore della gola. Molti hanno partecipato alla messa, ricevendo la benedizione dell’olio e delle due candele incrociate. La tradizione si è poi spostata anche sulle tavole, con la famosa polpetta di Lanzara.

Anche i fedeli salernitani, oggi, celebrano San Biagio, recandosi in chiesa e ricevendo la speciale benedizione dell'olio sulla gola, con due candele incrociate. San Biagio fu vescovo della comunità di Sebaste in Armenia al tempo della "pax" costantiniana. A lui si attribuisce la guarigione.

