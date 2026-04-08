Lombardia nuova Polizia Locale | tra Street Tutor e nuclei speciali

Mercoledì 8 aprile, durante un’audizione della Commissione Affari istituzionali ed enti locali di Regione Lombardia, l’assessore alla Sicurezza ha presentato le linee guida aggiornate per la Polizia Locale. Tra le novità previste ci sono l’introduzione di nuovi strumenti come gli Street Tutor e la creazione di nuclei specializzati per specifiche attività di sicurezza. Queste misure si inseriscono nel quadro delle iniziative di rafforzamento delle forze di polizia sul territorio regionale.

L’assessore alla Sicurezza Santo Canale ha illustrato, mercoledì 8 aprile, le nuove linee guida per la Polizia Locale durante un’audizione della Commissione Affari istituzionali ed enti locali di Regione Lombardia. L’obiettivo è una riforma strutturale che parta dal superamento delle disparità tra i vari comandi regionali e dall’integrazione di nuovi strumenti di mediazione e supporto. Il dell’intervento di Santo Canale riguarda l’aggiornamento della legge regionale numero 6 del 1° aprile 2015. Questa revisione mira a eliminare l’attuale frammentazione, che crea una distinzione tra polizie locali di serie A e di serie B, rendendo l’assetto normativo più omogeneo su tutto il territorio lombardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia, nuova Polizia Locale: tra Street Tutor e nuclei speciali Leggi anche: Episodi di violenza tra strada e parcheggio, il Pd chiede sicurezza: "Servono gli 'Street tutor'" I tre agenti della polizia locale premiati dalla Regione LombardiaSono tre i vigili brianzoli che questa mattina, martedì 20 gennaio, sono stati premiati dalla Regione Lombardia. Temi più discussi: Paderno Dugnano, un nuovo mezzo per la polizia locale cofinanziato dalla Regione -; Alto rischio incendi boschivi in Lombardia; Una Bmw nuova di zecca per gli interventi rapidi della polizia locale di Mediglia; Un nuovo automezzo per la Polizia Locale. A Castellanza fondi per dotare la Polizia Locale di una nuova auto ecologicaIl Comune ha ottenuto il finanziamento di Regione Lombardia per l'acquisto di una Toyota Yaris Cross full hybrid ... legnanonews.com Canale: Urgente regolamentare gli strumenti di autotutela della Polizia LocaleModifiche alla legge regionale sulla Polizia Locale; istituzione della figura dello Street Tutor nel contesto di un sistema integrato ... cremonaoggi.it Buonasera a tutti. Siete a conoscenza di corsi per preparazione concorsi polizia locale, regione Veneto. Grazie - facebook.com facebook A Trieste studenti e Polizia locale insieme per promuovere la sicurezza stradale tra i giovani e futuri conducenti. #Friuli #Trieste #Cultura x.com