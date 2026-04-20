Una donna di cinquant'anni è stata trovata mortalmente accoltellata alla gola lungo una strada a Vignale Monferrato, nell’area di Alessandria. Le forze dell’ordine sospettano che l’ex marito della vittima possa essere coinvolto nell’episodio. La scena del delitto è stata recintata e gli investigatori stanno eseguendo i rilievi per chiarire le modalità dell’accaduto. La donna è deceduta sul posto.

Una donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell?alessandrino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però non.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Donna uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola: sospetti sull'ex marito della vittima

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