L’Orchestra del Porto è un gruppo musicale formato da 16 musicisti che da diversi anni contribuisce alla scena jazz della capitale. La formazione si distingue per la sua energia e per le esibizioni dal vivo, che spesso coinvolgono un pubblico ampio e variegato. La band propone un repertorio che spazia tra brani originali e arrangiamenti di pezzi noti, mantenendo sempre un legame stretto con la tradizione jazz.

è un ensemble musicale composto da 16 musicisti, che da molto tempo arricchisce il panorama jazz romano con la sua energia. Con il repertorio Jazz, Blues e Funky, l’orchestra è un punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo, offrendo un repertorio che spazia.🔗 Leggi su Romatoday.it

Anna – L’Orchestra dei Miei Giorni (Versione Ritmica)

Notizie correlate

L’orchestra giovanile di Laureana di Borrello vola a Vienna, rappresenterà l’Italia al World Orchestra FestivalUn importante riconoscimento internazionale premia il talento e l’impegno dei giovani musicisti calabresi.

Il Porto ha costretto lo Sporting all’aria condizionata al massimo nello spogliatoio tappezzato da foto dei successi del PortoA scriverlo è A Bola: "c'è stato anche il furto, vicino alla porta, di tre asciugamani del portiere che avrebbe voluto asciugarsi i guanti sotto la...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: MusicAteneo 2026: cori e orchestre universitarie tornano protagonisti in città — Italiano; Alla scoperta di Morricone: l’Ensemble Symphony Orchestra torna al Politeama Genovese; Sposalizio del mare 2026: Cervia si prepara per la 582° edizione, in programma il 16 e 17 maggio; Festival della creatività: pronti ad esibirsi centinaia di ragazzi.

L’Orchestra del Porto a Pentalfa ClubL’Orchestra del Porto è un ensemble musicale composto da 16 musicisti, che da molto tempo arricchisce il panorama jazz romano con la sua energia. Con il repertorio Jazz, Blues e Funky, l’orchestra è ... romatoday.it

Ti porto via con me Damiano Orchestra sorriso Le Delizie Camisano Vicentino 12/04/2026 - facebook.com facebook