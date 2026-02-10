Il Porto ha costretto lo Sporting all’aria condizionata al massimo nello spogliatoio tappezzato da foto dei successi del Porto

Il match tra Porto e Sporting si è concluso con un episodio che ha fatto parlare. Il Porto ha costretto lo staff dello Sporting a usare l’aria condizionata al massimo nello spogliatoio, che era tappezzato di foto dei successi del Porto. Una mossa inaspettata, che ha attirato l’attenzione di tutti e potrebbe lasciare il segno in questa stagione.

Porto-Sporting non è stato un match qualunque. Il match andato in scena ieri, che metteva in palio una fetta di campionato (le due compagini erano separate solo da 4 punti: Sporting a 51 e Porto a 55), passerà probabilmente alla storia per il comportamento messo in atto dal Porto nel tentativo di destabilizzare i calciatori avversari. Comportamenti che però hanno avuto poco effetto, dato che la partita si è conclusa 1-1 e il Porto ha subito il gol del pareggio (ribattuta di Luis Suarez su rigore precedentemente sbagliato da lui stesso) praticamente a fine gara. A parlarne è A Bola. Il Porta boicotta lo spogliatoio dello Sporting. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

