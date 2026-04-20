Loputyn annuncia il ritorno di “Francis” con una nuova edizione pubblicata da Gigaciao. A dieci anni dalla prima uscita, questa ristampa segna il ritorno del personaggio che ha contribuito a definire il percorso artistico dell’autrice nel panorama del fumetto italiano. La pubblicazione si inserisce nel calendario editoriale di quest’anno, senza indicazioni ufficiali su eventuali modifiche o aggiunte al contenuto originale.

A dieci anni dalla nascita del personaggio, torna Francis, l’opera che ha reso Loputyn una delle artiste più originali e riconoscibili del fumetto italiano contemporaneo. Sarà Gigaciao a pubblicare questa edizione celebrativa, disponibile a partire dal 21 agosto 2026 in tutte le librerie, fumettierie e sul sito Gigaciao.com. Questo ritorno tanto atteso è un’occasione unica per scoprire (o riscoprire) una storia che fonde atmosfere gotiche, sensibilità verso la natura e intensa emotività in un racconto suggestivo e una narrazione che riesce a coniugare estetica e introspezione. La pubblicazione con Gigaciao segna inoltre un nuovo capitolo nella vita editoriale di Francis e la inserisce in un catalogo dinamico e ricco, che pone attenzione ad autori e autrici dalla cifra stilistica riconoscibile e innovativa.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Loputyn torna con una nuova edizione celebrativa di “Francis”, che sarà pubblicata da Gigaciao

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