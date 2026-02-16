Torna in una nuova edizione Dylan Dog – E ora l’apocalisse! firmata da Roberto Recchioni

L’indagatore dell’incubo sta per ritornare con un una nuova riedizione di uno dei suoi albi più importanti,, firmata da un grande autore come Roberto Recchioni. Ecco il comunicato stampa: Arriva sugli scaffali dal 27 febbraio la nuova edizione del volume che ha dato inizio alla rivoluzione del mondo di Dylan Dog. Angelo Stano e Corrado Roi, due stelle dei comics, prestano il proprio talento per questa epocale storia dell’Indagatore dell’Incubo scritta da Roberto Recchioni: DYLAN DOG. E ORA, L’APOCALISSE! Dylan Dog – E ora, l’apocalisse -©Sergio Bonelli Editore Un’avventura dai toni surreali e spiazzanti, che sconvolgerà le basi dell’universo narrativo di Dylan Dog, indirizzandole verso nuovi, impensabili scenari di orrore. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Gli appassionati di fumetti horror devono prepararsi: torna in edicola una nuova edizione di Dylan Dog.

