Crunchyroll Anime Awards 2026 | Tokyo torna capitale dell’animazione per la decima edizione celebrativa

La decima edizione dei Crunchyroll Anime Awards si terrà a Tokyo, che torna a essere la capitale dell’animazione. Dopo dodici mesi in cui l’anime ha conquistato il mondo, questa festa vuole essere un modo per festeggiare il suo successo. L’evento si svolgerà nella capitale giapponese, punto di riferimento per il settore. È la prima volta dopo anni che si sceglie di tenere la cerimonia in Giappone, e gli organizzatori promettono uno spettacolo all’altezza del traguardo storico.

Dopo dodici mesi che hanno consacrato l'anime come linguaggio centrale dell'intrattenimento globale, i Crunchyroll Anime Awards si preparano a celebrare un traguardo storico. I Crunchyroll Anime Awards 2026 tornano a Tokyo il 23 maggio per festeggiare dieci anni di premi, tra votazioni globali, grandi performance musicali e un tributo speciale a Neon Genesis Evangelion, simbolo eterno dell'animazione giapponese. Dieci anni di anime, fan e visioni globali Il 23 maggio Tokyo tornerà a essere il cuore pulsante dell'animazione mondiale con i Crunchyroll Anime Awards 2026, chiamati a celebrare una decima edizione dal forte valore simbolico.

