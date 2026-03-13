Epstein file Starmer non parlò mai con Mandelson prima della nomina E al futuro ambasciatore negli Usa vennero poste solo tre domande

Nel dicembre 2024, il premier laburista ha deciso di nominare Peter Mandelson come ambasciatore britannico negli Stati Uniti, una scelta che ha suscitato molte discussioni. Prima di questa nomina, Starmer non avrebbe avuto conversazioni con Mandelson e al futuro rappresentante diplomatico sono state rivolte solo tre domande. Il caso Mandelson rappresenta una questione delicata per il leader laburista.

Il caso Mandelson resta una mina per Keir Starmer. Nel dicembre 2024 il premier laburista nomina Peter Mandelson, storico esponente del New Labour ed ex commissario Ue al Commercio, ambasciatore britannico negli Stati Uniti. La scelta mira a sfruttare l’esperienza “unrivalled”, senza paragoni, di Mandelson per gestire il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e rafforzare la “special relationship” in un momento di protezionismo e tensioni globali. Invece diventa una ferita aperta che continua a sanguinare, e contribuisce ad indebolire un governo già con un piede fuori dalla porta di Downing Street. La vicenda ruota attorno ai legami di Mandelson con Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali su minori e morto in carcere nel 2019. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Epstein file, Starmer non parlò mai con Mandelson prima della nomina. E al futuro ambasciatore negli Usa vennero poste solo tre domande Articoli correlati Caso Epstein, si dimette capo gabinetto di Starmer dopo scandalo Mandelson: ‘Sua nomina negli Usa è colpa mia’Il terremoto scatenato dalla desecretazione dei cosiddetti Epstein files da parte dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti continua ad avere... Caso Epstein, capo staff Starmer si dimette per nomina Mandelson ad ambasciatoreIl capo dello staff del primo ministro britannico Keir Starmer, Morgan McSweeney, si è dimesso per la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli... Contenuti utili per approfondire Epstein file Temi più discussi: Epstein files, Starmer era informato dei rischi su Mandelson come ambasciatore negli Usa; Epstein files: documenti rivelano che Starmer sapeva dei rischi su Mandelson; Caso Epstein, Londra pubblica il dossier Mandelson: Starmer sapeva dei rischi sulla sua nomina; Londra, Starmer in bilico: Sapeva dei legami tra Epstein e Mandelson. Il caso della buonuscita. Starmer chiede scusa su Mandelson, ma i Tory lo accusano di insabbiamento e chiedono un’inchiestaIl premier laburista sotto accusa per il caso Mandelson-Epstein: mancano documenti chiave e l'opposizione sospetta la censura ... ilfattoquotidiano.it Epstein Files, Starmer sapeva dei rischi legati a Mandelson ma lo nominò comunqueI file pubblicati dall'11 marzo rivelano che Starmer fu avvertito. L'Italia riformista che prendeva Mandelson a modello oggi non dice niente ... lanotiziagiornale.it ‘OGGI MOLTI SCAMBIANO PER OPERE MIE I FILE DI EPSTEIN CENSURATI’ – A 88 ANNI EMILIO ISGRÒ, L'ARTISTA x.com Un file del caso Epstein, pubblicato la scorsa settimana, coinvolge di nuovo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, seppure in forma indiretta. Secondo la testimonianza di una vittima, il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein disse a una ragazza di 16 anni di - facebook.com facebook