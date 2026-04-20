L' omicidio di Gabriele Vaccaro il richiamo del Cnddu | Investire nei percorsi educativi orientati alla prevenzione della violenza

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha espresso cordoglio e preoccupazione per l’uccisione di un giovane di 25 anni avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 aprile a Pavia. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e ha portato a un richiamo sulla necessità di investire in percorsi educativi mirati alla prevenzione della violenza. La notizia ha fatto il giro dei media e ha acceso un dibattito sulla sicurezza e sulla formazione nelle scuole.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profondo cordoglio e viva preoccupazione civile per la tragica uccisione di Gabriele Vaccaro, giovane di 25 anni originario di Favara, avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 aprile a Pavia. Le informazioni emerse dalle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Gabriele Vaccaro accoltellato a morte a Pavia, fermato un 17enne per l'omicidio del giovane di FavaraUn 17enne di origini egiziane è accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro , il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato... Omicidio di Gabriele Vaccaro: fermato un 17enne e denunciati 3 suoi amici. A incastrarli le immagini della videosorveglianzaPavia, 20 aprile 2026 - Il lungo interrogatorio in Questura si è concluso in modo diverso per i 4 ragazzi accusati di aver aggredito Gabriele Vaccaro... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in questura: uno è minorenne; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un ragazzo di 17 anni: la svolta dopo l’interrogatorio; Svolta nell'omicidio di Gabriele Vaccaro? Tre giovani portati in questura; Pavia, fermato un 17enne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro: i colpi di cacciavite dopo una lite al bar per una ragazza e la ferita che non perdeva sangue. Gabriele Vaccaro accoltellato a morte a Pavia, fermato un 17enne per l'omicidio del giovane di FavaraUn 17enne di origini egiziane è accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro , il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con ... gazzettadelsud.it Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un 17enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggioFermato un 17enne per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso con un fendente al collo dopo un battibecco in un parcheggio di Pavia ... virgilio.it Svolta nel delitto di Pavia. Un 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e ieri, nel parcheggio dell'area Ca - facebook.com facebook Fermato un giovane di 17 anni per l'omicidio del 25enne Gabriele #Vaccaro a #Pavia: potrebbe esserci dietro una discussione per una ragazza nata in discoteca. x.com