L’ombra dell’insider trading dietro agli annunci di Trump | così qualcuno scommette e vince milioni pochi minuti prima delle sue dichiarazioni

Nelle ultime ore sono emerse notizie riguardanti operazioni di trading che hanno sfruttato anticipatamente annunci legati a un ex-presidente. In particolare, ci sono stati investimenti consistenti effettuati pochi minuti prima di dichiarazioni pubbliche, portando alcuni a realizzare guadagni significativi. Questa dinamica si inserisce in un quadro più ampio di attività sospette nel settore finanziario, dove la tempestività delle informazioni può fare la differenza tra profitto e perdita.

In un mercato finanziario che vive di millisecondi, avere la notizia giusta prima degli altri non è solo fortuna, è una miniera d’oro. Secondo un’inchiesta della Bbc, il secondo mandato di Donald Trump sarebbe finito sotto i rifletto anche per un’anomalia sistematica, in cui flussi di denaro colossali che si muovono sui mercati finanziari pochi minuti prima che il Presidente faccia annunci in grado di spostare miliardi di dollari. L’inchiesta ha analizzato i volumi di scambio incrociandoli con le dichiarazioni pubbliche. Ciò che è stato riscontrato sono picchi di attività sospette che, per molti analisti, portano la firma dell’insider trading illegale.🔗 Leggi su Open.online

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