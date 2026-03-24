Nuove accuse emergono riguardo a possibili operazioni di insider trading legate alle dichiarazioni sulla guerra in Iran. Secondo i dati raccolti, i movimenti sui mercati azionari e sul prezzo del petrolio sembrano seguire in modo sospetto gli annunci ufficiali e le retromarce delle autorità. Questo schema si ripete dopo eventi simili legati ai dazi, sollevando dubbi sulle tempistiche delle comunicazioni e le conseguenti reazioni di mercato.

(Adnkronos) - Era già successo con gli annunci e le retromarce sui dazi, ora lo schema si ripete con la 'tregua' in Iran e il petrolio. Il rapporto di Donald Trump con i mercati finanziari è da sempre border line con l'insider trading. Con le sue mosse sbandierate su Truth a segnare momenti propizi per comprare o vendere e incassare milioni di dollari. Ma veramente il presidente degli Stati Uniti favorisce la speculazione finanziaria? La domanda sarebbe incredibile se solo una serie di indizi non somigliassero sempre più da vicino a delle prove. La comunità finanziaria globale era rimasta sbalordita dal candore dell'affermazione, "questo è il momento giusto per comprare", che aveva accompagnato l'annuncio di uno stop ai dazi precedentemente imposti a tutto il mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump fa insider trading con la guerra in Iran? I dati legano gli annunci ai movimenti su petrolio e azioni

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