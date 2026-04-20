La Commissione europea ha dichiarato che il festival sponsorizzato dalla rete di informazione russa a Bologna viola le norme vigenti. Secondo quanto comunicato, l’evento non può essere considerato una libera manifestazione di pensiero, ma costituisce una violazione delle regole stabilite. La questione è al centro di un dibattito sulla legittimità di tali manifestazioni pubbliche nel territorio italiano.

“Il festival organizzato da Russia Today sulla propaganda russa che si è svolto al cinema Nosadella di Bologna è illegale. Non si tratta di libera manifestazione del pensiero, ma di una violazione del regolamento europeo che prevede misure restrittive nei confronti degli organi di propaganda del Cremlino, come Russia Today, disponendo il divieto di trasmettere, consentire, facilitare o contribuire alla diffusione della propaganda del Cremlino. Com’è possibile che nessuna autorità italiana sia intervenuta? Com’è possibile che il regolamento sia inapplicato solo in Italia e Ungheria? Abbiamo depositato un’interrogazione parlamentare al...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Lombardo (Azione): ‘festival Russia Today a Bologna è illegale, lo dice la UE’

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