Barbero | Crimea è in Russia Calenda direbbe che è in Ucraina Dio lo perdoni leader di Azione lo attacca | Era ubriaco? - VIDEO

Lo storico Alessandro Barbero ha affermato chiaramente che la Crimea si trova in Russia, scatenando subito le reazioni. Durante un evento a Torino, Barbero ha detto che la penisola è sotto il controllo russo, mentre Carlo Calenda ha risposto con una battuta sarcastica, paragonando la Crimea all’Alto Adige e alla sua appartenenza all’Italia. Il confronto tra i due è diventato subito acceso, con l’ex ministro che ha chiesto se Barbero fosse ubriaco. La discussione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, mentre il dibattito sulla sovranità della Crimea

Carlo Calenda attacca duramente Alessandro Barbero dopo le sue dichiarazioni sulla Crimea.

Lo scorso 29 gennaio, a Torino, si è acceso uno scontro tra Alessandro Barbero e Carlo Calenda sulla questione della Crimea.

Perché Barbero e d'Orsi hanno fatto arrabbiare Calenda: La Crimea è sempre stata russa? Sono dei comunistiL'altro giorno, al PalaAsti di Torino, gli storici Alessandro Barbero e Angelo d'Orsi hanno suscitato polemiche affermando che la Crimea è sempre stata russa e ironizzando su Carlo Calenda, il ... tag24.it

Carlo Calenda attacca Alessandro Barbero dopo la frase sulla Crimea in Russia, spero sia ubriacoIl leader di Azione, Carlo Calenda, critica lo storico Alessandro Barbero dopo le parole sulla Crimea sempre stata russa e non ucraina ... virgilio.it

EDIT: D'Orsi ha detto che la Crimea è sempre stata russa. Una imprecisione grossolana, corretta da Barbero. La Crimea non è stata sempre russa, ma sicuramente lo è stata a partire dal 1783. Qui racconto la storia di questa conquista. Parlare di Crimea, - facebook.com facebook

#Barbero e #Dorsi che parlano di #Crimea russa sono gli stessi della compagnia di giro che fa della retorica da quattro soldi sull’Italia una e indivisibile appena si parla di autonomia. x.com