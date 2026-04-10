Mystery festival a Bologna | allarme sicurezza per l’evento filo-Russia

A Bologna si svolgerà nei prossimi due giorni un festival con modalità organizzative non divulgate, attirando l’attenzione sulla questione della trasparenza. L’evento, che si svolge in provincia, ha suscitato preoccupazioni riguardo alle misure di sicurezza adottate, a causa delle modalità poco chiare con cui è stato pianificato. La manifestazione ha anche scatenato dubbi sul suo contenuto e sugli eventuali rischi associati.

Un festival con modalità organizzative segrete si terrà nei prossimi due giorni in provincia di Bologna, sollevando forti interrogativi sulla trasparenza e sulla sicurezza pubblica. L’iniziativa, che coinvolge contenuti legati alla galassia di Russia Today, ha spinto il senatore di Italia Viva Scalfarotto a presentare un’interrogazione al governo per chiedere verifiche immediate sulla legalità dell’evento. Opacità organizzativa e rischi per la sicurezza pubblica. L’appuntamento, programmato per l’11 e il 12 aprile, si distingue per una struttura logistica insolita. La sede esatta del festival non è stata resa pubblica, ma verrà comunicata solo all’ultimo momento ai partecipanti che hanno effettuato la registrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mystery festival a Bologna: allarme sicurezza per l’evento filo-Russia L’evento filo-Putin a Bologna e la pericolosità della propaganda russa. Parla SalfarottoUn festival “itinerante”, con sede segreta fino all’ultimo momento, che porta in Italia contenuti riconducibili alla galassia di Russia Today. L’evento filo-Putin a Bologna e la pericolosità della propaganda russa. Parla ScalfarottoUn festival “itinerante”, con sede segreta fino all’ultimo momento, che porta in Italia contenuti riconducibili alla galassia di Russia Today.