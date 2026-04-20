Lombardia capitale delle società benefit | +1.000% in 5 anni I numeri del primato

In Lombardia, il numero di società benefit è cresciuto significativamente negli ultimi cinque anni, passando da 165 nel 2019 a 1.721. Questo rappresenta un aumento superiore al mille per cento. La regione si conferma come la principale nel settore, con un incremento notevole che evidenzia una diffusione crescente di questo tipo di imprese. I dati mostrano una tendenza in continua espansione nel territorio lombardo.

In Lombardia le società benefit sono diventate 1.721. Nel 2019 erano 165: in cinque anni l'aumento è stato superiore al mille per cento. Il dato - riportato in una nota del Pirellone - emerge dal primo rapporto sul tema realizzato da InVento Innovation Lab per Regione Lombardia, che fotografa un.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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