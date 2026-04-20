Il vicepresidente del consiglio regionale ha avviato una serie di consultazioni territoriali volte a definire una nuova strategia politica per la Lombardia. Questa iniziativa si inserisce nel percorso verso le elezioni regionali previste nel 2028. Finora, sono state avviate discussioni con rappresentanti di diverse zone della regione per raccogliere input e opinioni sulla direzione da seguire. La fase di consultazione proseguirà nelle prossime settimane.

Emilio Del Bono, attuale vicepresidente del consiglio regionale, ha avviato un percorso di consultazione territoriale per delineare una nuova visione politica della Lombardia in vista delle elezioni regionali del 2028. Durante un incontro avvenuto nella mattinata di lunedì presso le redazioni di e CR1, il ha illustrato la necessità di costruire un’alternativa strutturata al centrodestra, evidenziando come la regione stia attraversando una fase di fragilità economica e sociale che richiede un cambio radicale di strategia rispetto alle politiche degli ultimi trent’anni. Il progetto presentato dal vicepresidente si articola attraverso un laboratorio di confronto che vede coinvolti figure come Matteo Piloni, consigliere regionale e coordinatore dell’iniziativa, e Luca Gaffuri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia 2028: Del Bono lancia il piano per un nuovo fronte politico

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