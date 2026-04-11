Renzi lancia le primarie delle idee Come funziona il nuovo laboratorio politico del centrosinistra

Da quotidiano.net 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, nel corso di aprile 2026, si è avviato un nuovo spazio politico nel centro-sinistra, denominato “le primarie delle idee”. L'obiettivo dichiarato è di riattivare il percorso riformista del settore, coinvolgendo attori e cittadini in un processo di confronto e proposta. Il progetto prevede una serie di incontri e consultazioni, con l’intento di definire un nuovo metodo per raccogliere idee e costruire proposte politiche condivise.

Roma, 11 aprile 2026 – A Roma prende forma un nuovo laboratorio politico, con l’ambizione dichiarata di rimettere in moto il cantiere riformista del centrosinistra. Nella capitale si è tenuto questa mattina l’evento inaugurale delle “ primarie delle idee ”, un progetto che punta a raccogliere proposte e visioni per costruire una piattaforma politica capace di parlare al Paese. Ad aprire i lavori è stato Matteo Renzi, che ha subito tracciato la linea: niente scorciatoie, niente alleanze costruite solo in funzione anti-governativa. Per vincere, ha sottolineato, il centrosinistra dovrà andare oltre la contrapposizione a Giorgia Meloni e mettere sul tavolo idee solide, credibili, riformiste.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Renzi lancia “le primarie delle idee”. Come funziona il nuovo laboratorio politico del centrosinistra

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