Renzi lancia le primarie delle idee Come funziona il nuovo laboratorio politico del centrosinistra

A Roma, nel corso di aprile 2026, si è avviato un nuovo spazio politico nel centro-sinistra, denominato “le primarie delle idee”. L'obiettivo dichiarato è di riattivare il percorso riformista del settore, coinvolgendo attori e cittadini in un processo di confronto e proposta. Il progetto prevede una serie di incontri e consultazioni, con l’intento di definire un nuovo metodo per raccogliere idee e costruire proposte politiche condivise.

Roma, 11 aprile 2026 – A Roma prende forma un nuovo laboratorio politico, con l’ambizione dichiarata di rimettere in moto il cantiere riformista del centrosinistra. Nella capitale si è tenuto questa mattina l’evento inaugurale delle “ primarie delle idee ”, un progetto che punta a raccogliere proposte e visioni per costruire una piattaforma politica capace di parlare al Paese. Ad aprire i lavori è stato Matteo Renzi, che ha subito tracciato la linea: niente scorciatoie, niente alleanze costruite solo in funzione anti-governativa. Per vincere, ha sottolineato, il centrosinistra dovrà andare oltre la contrapposizione a Giorgia Meloni e mettere sul tavolo idee solide, credibili, riformiste.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Renzi lancia “le primarie delle idee”. Come funziona il nuovo laboratorio politico del centrosinistra Leggi anche: Renzi lancia le primarie delle idee: “Meloni in crisi, ma per vincere serve centrosinistra credibile. Noi decisivi” Landini candidato alle primarie? Renzi: “Cgil non sostituisce il centrosinistra”“Se Maurizio Lannini vuole correre alle primarie, cosa che lui ha sempre detto di non voler fare, ha tutto il diritto di farlo.