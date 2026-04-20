Un nuovo lockdown europeo è stato annunciato, suscitando reazioni tra i politici italiani. In un messaggio pubblicato di recente, un rappresentante ha espresso preoccupazione per la percezione dell'aumento dei casi da parte delle istituzioni europee, affermando che chi non lo riconosce potrebbe essere in malafede o lontano dalla realtà. La notizia si inserisce in un quadro di crescenti restrizioni in vari paesi del continente.

“Sono molto preoccupato perché chi non vede a Bruxelles questo aumento o è un marziano o è in malafede”. Con parole dure, Matteo Salvini torna a intervenire sul tema del caro energia, lanciando un allarme sulle conseguenze per l’Italia e l’Europa. Il ministro ha parlato a margine dell’inaugurazione dell’autostrada Asti-Cuneo, a Roddi, in provincia di Cuneo, sottolineando come la situazione internazionale stia aggravando i costi energetici. Al centro delle preoccupazioni c’è anche la crisi legata allo Stretto di Hormuz, snodo strategico per i traffici petroliferi, che secondo Salvini rischia di avere ripercussioni pesanti sull’economia europea.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lockdown europeo, l’annuncio di Salvini è appena arrivato: cosa succede

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