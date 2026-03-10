Il Consiglio dei ministri ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza in Calabria per un anno, in risposta ai danni provocati dalle recenti ondate di maltempo. La decisione riguarda la regione e mira a gestire le conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche che si sono verificate nelle ultime settimane. La misura è stata formalizzata ufficialmente durante la riunione di governo.

Il Consiglio dei ministri ha formalizzato una decisione di fondamentale importanza per il territorio calabrese, approvando la dichiarazione dello stato di emergenza in risposta ai gravi danni causati dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la regione nelle scorse settimane. La misura, proposta dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, avrà una durata di dodici mesi e mira a fornire una risposta immediata e strutturata alle criticità emerse tra l’11 e il 20 febbraio scorso. Questo provvedimento si è reso necessario per fronteggiare le pesanti ripercussioni subite in particolare dalle province di Catanzaro e Cosenza, zone che hanno registrato i fenomeni più intensi e i disagi maggiori per la popolazione e le infrastrutture locali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Stato di emergenza per un anno". Italia, l'annuncio è appena arrivato. Cosa succede

