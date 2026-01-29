Zelensky il terribile annuncio è appena arrivato Cosa succede

Questa sera, nel suo discorso alla nazione, Zelensky ha annunciato una novità che preoccupa. Il presidente ucraino ha parlato di una fase molto delicata nel conflitto e ha fatto appello alla comunità internazionale. Le sue parole sono arrivate come un campanello d’allarme, senza troppi giri di parole. Ora si aspetta di capire quali saranno le mosse successive.

Nel consueto discorso serale alla nazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna a richiamare l'attenzione della comunità internazionale su una fase che definisce particolarmente delicata del conflitto. Il messaggio, impostato su toni istituzionali, ruota attorno a un avvertimento: dietro la retorica sui negoziati, Mosca continuerebbe a preparare nuove operazioni militari. Secondo Zelensky, l'elemento più rilevante è la distanza tra parole e fatti. Da un lato, la Russia insiste nel presentarsi come interlocutore disponibile al dialogo; dall'altro, sul terreno emergerebbero segnali che indicano l'organizzazione di una possibile offensiva.

