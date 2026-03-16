Nuovo asilo di Montaperto lavori quasi conclusi | apertura prevista entro aprile

I lavori per il nuovo asilo di Montaperto sono quasi terminati e l’apertura è prevista entro aprile. La struttura è in fase di completamento e si avvicina la fine dei lavori di costruzione. La realizzazione dell’edificio rappresenta un passo importante per la frazione. L’obiettivo è di aprire le porte all’inizio della prossima stagione primaverile.

Intervento finanziato dal Pnrr da circa 760 mila euro: edificio ormai completato, restano da ultimare finiture e sistemazioni esterne In dirittura di arrivo i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido nella frazione di Montaperto. Si tratta di un intervento finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza con l’obiettivo di potenziare i servizi educativi dedicati alla prima infanzia. Nel corso degli ultimi sopralluoghi effettuati nel cantiere è stato possibile verificare che la struttura dell’edificio risulta ormai sostanzialmente completata. L’asilo è infatti definito nelle sue principali componenti edilizie e architettoniche, mentre in questa fase restano da ultimare alcune lavorazioni di finitura e la sistemazione delle aree esterne. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Nuovo asilo nido “Collegamento”, lavori oltre il 65% e consegna prevista entro maggioCompletate strutture e impianti della nuova scuola per l’infanzia da 912 mila euro. Lavori al polo d'infanzia e all'asilo nido: prevista la riqualificazione dei giardiniI giardini del Polo dell’infanzia Cadore e del nido Gramsci di Copparo verranno riqualificati.