Il professor Alberto Melloni, storico della Chiesa e del Concilio, ha commentato le strategie politiche dell’ex presidente statunitense, sottolineando come questi abbia cercato di ottenere consensi tra i cattolici. Melloni ha aggiunto che le relazioni tra l’ex capo dello Stato e la Chiesa non sono state semplici, evidenziando le difficoltà incontrate nel consolidare un rapporto stabile con le istituzioni ecclesiastiche. Le sue osservazioni sono state rilasciate nel corso di un intervento pubblico a Roma.

Roma, 20 aprile 2026 – Professor Alberto Melloni, storico della Chiesa e del Concilio, ordinario all’Università di Modena e Reggio, che idea si è fatto dell’uso politico della religione che si sta osservando in questi giorni negli Stati Uniti? “Da tempo dentro l’amministrazione americana e il movimento Maga era in atto un tentativo molto importante di far valere l’idea che il cattolicesimo potesse costituire la loro confessione di riferimento”. Quali i segni premonitori? “Peter Thiel che si inventa J.D. Vance come vicepresidente convertito, lo fa con questo disegno, quando Vance viene da papa Francesco a Roma lo fa per questo motivo. Al...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lo storico Melloni: “Trump puntava sui cattolici. Ma con la Chiesa non è facile”

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Melloni: «Gli insulti di Trump Il Papa ha le gomme dure. E c'è una "vera" data di inizio del suo pontificato» x.com