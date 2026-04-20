Lo storico forno Taronna di Monte Sant’Angelo va in pensione dopo 45 anni di onorata carriera

Il forno Taronna di Monte Sant’Angelo chiude i battenti dopo 45 anni di attività. Il maestro panificatore Donato Taronna, nato nel 1963 e di origini familiari di fornai, ha annunciato il pensionamento tramite un messaggio. La sua carriera si è svolta nel laboratorio presente nella città pugliese, dove ha lavorato per diversi decenni. La famiglia Taronna ha radici profonde nel settore della panificazione locale.

Fornaio dal 1978 ora è l’unico figlio di fornaio che intraprende quest’arte bianca tramandata di padre in figlio nella Citta’ di Monte Sant’Angelo. (vedasi FOLCLORE GARGANICO di Giovanni Tancredi) Il mondo dell’arte bianca è in fermento, su iniziativa di varie associazioni comunali,nel 1990 avviene il ripristino del direttivo Provinciale della categoria,con la conseguente nomina dei vertici provinciali. Giugno 1990 è eletto Presidente Provinciale dell’Associazione Panificatori della Confartigianato scalzando concorrenti già dati per certi alla Presidenza. Settembre 1990 viene eletto consigliere nazionale della categoria a Roma. Nel 1990 avviene un fatto importante per la categoria dei Panificatori la proposta di firma della liberalizzazione del prezzo del pane.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Lo storico forno Taronna di Monte Sant’Angelo va in pensione, dopo 45 anni di onorata carriera Notizie correlate Como, il chirurgo Angelo Maria Calati va in pensione: oltre 4mila interventi e 39 anni al Sant’AnnaDalla laurea a Pavia alle missioni in Iraq e Kosovo, fino alla guida della Chirurgia Toracica d’urgenza al Sant’Anna: il percorso di Angelo Maria... Leggi anche: Dopo 36 anni tra sirene e interventi, lo storico capo reparto saluta i vigili del fuoco e va in pensione