Nella giornata di oggi, lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi ha registrato un aumento, chiudendo a 74,1 punti base rispetto ai 72 punti base della chiusura di venerdì scorso. Si tratta di un dato che riflette un leggero incremento rispetto alla giornata precedente. Questa variazione si inserisce in un andamento che monitora costantemente le differenze tra i rendimenti dei due titoli di riferimento.

Lo spread fra Btp e Bund ha concluso la giornata in aumento a 74,1 punti base dai 72 punti della chiusura di venerdì scorso. Sono cresciuti i rendimenti: quello del bond italiano con scadenza decennale si è portato al 3,71% (da 3,67%), quello dei titolo di Stato tedesco è salito dal 2,95 al 2,97 per cento.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo spread Btp-Bund chiude in aumento a 74,1 punti base

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