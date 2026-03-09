Lo spettacolo ' Jucatúre' in scena a Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti

A Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti è in scena lo spettacolo 'Jucatúre', interpretato da quattro attori che interpretano giocatori con un carattere stralunato. La commedia si sviluppa attraverso dialoghi surreali e sogni di rivincita impossibili, creando un mix di momenti divertenti e malinconici. La rappresentazione mette in scena una partita che non inizia mai, lasciando gli spettatori immersi in un'atmosfera unica.

Quattro “giocatori” simpatici e stralunati si ritrovano per una partita che non inizia mai: tra dialoghi surreali e sogni di rivincita impossibili, prende vita una commedia brillante e malinconica sugli eterni perdenti. Jucatúre, Premio Ubu 2013 come miglior testo straniero, di Pau Mirò, con Antonio Milo e Adriano Falivene, traduzione, adattamento e regia di Enrico Ianniello, sarà in scenaIl 10 marzo ore 21.00 al Teatro Comunale di Nardò, 11 marzo ore 20.30 al Teatro J. F. Kennedy di Fasano, giovedì 12 marzo ore 21.00 al Teatro Rossini di Gioia del Colle e venerdì 13 marzo ore 20.30 al Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti.JUCATÚRE - Puglia Culture Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di S. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Lo spettacolo 'Basta Poco' in scena a Mola di Bari e Gioia del CollePrende il via giovedì prossimo il tour pugliese di Basta Poco commedia brillante, ruvida e politicamente scorretta di Antonio Cornacchione in scena...