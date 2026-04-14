Lo spettacolo ' Bossolo' in scena a Bari

A Bari è in scena lo spettacolo 'Bossolo', che narra la fine di un boss di mezza età. La narrazione si concentra sul contesto di una malavita che, pur mantenendo alcuni tratti romantici, si distingue per un modo di operare distinto da quello attuale. La rappresentazione mette in evidenza le radici di un mondo criminale che si sviluppa in un ambiente di contrasti tra passato e presente.

L'epilogo dell’esistenza di un boss di mezz’età, una storia che racconta il terreno dove attecchiscono le radici di una malavita a suo modo romantica in forte contrasto con quella odierna. Con un intenso colpo di scena finale.Bari. Borgo antico. Una domenica d'estate del 1964. Una donna è intenta.🔗 Leggi su Baritoday.it

A Conversano e a Mola di Bari va in scena lo spettacolo 'Tour di A Mirror - Uno spettacolo falso e NON autorizzato'Dal 16 al 22 febbraio il Circuito Puglia Culture propone una settimana di spettacoli che spaziando tra generi, linguaggi e generazioni diverse, porta...

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